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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe taraftarı, RAMS Park’a ulaştı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe taraftarı, RAMS Park’a ulaştı

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını statta takip edecek 2 bin 400 sarı-lacivertli taraftar, RAMS Park'a ulaştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 17:33 Güncelleme: 19.05.2024 - 17:33
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        Fenerbahçe taraftarı, RAMS Park'a ulaştı
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        Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.

        Bu zorlu müsabakayı İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği 2 bin 400 sarı-lacivertli taraftar da stattan takip edecek. Fenerbahçe taraftarı, yoğun güvenlik önlemleri altında 30+2 otobüsle RAMS Park’a geldi.

        Taraftarlar, üst araması ve bilet kontrolünün ardından stat içine alındı.

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