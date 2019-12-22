Süper Lig’de oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde toplandı. Günün erken saatlerinde tesislere gelen taraftarlar takımlarını stada uğurlamak için beklemeye koyuldu. Öte yandan babasıyla tesislere gelen minik bir Beşiktaş taraftarının Fenerbahçeli taraftarlarla kameralara poz vermesi büyük ilgi topladı.
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