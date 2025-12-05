Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe taraftarından rekor alışveriş! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe taraftarından dev alışveriş!

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın çağrısının ardından sarı-lacivertli taraftarlar, 1 Aralık Pazartesi günü oynanan Galatasaray derbisi haftasında Fenerium mağazalarından toplam 143 milyon 762 bin liralık alışveriş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 14:14 Güncelleme: 05.12.2025 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe taraftarından rekor alışveriş!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın çağrısı sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray ile oynanan derbi haftasında Fenerium mağazalarından 143 milyon 762 bin liralık ürün satın aldı.

        Fenerbahçe Kulübü, derbi haftasında Fenerium'ların 5 günlük ürün satış miktarını açıkladı.

        Açıklamaya göre Fenerium mağazaları geçen yılın derbi haftasında 70 milyon liralık satış yaparken, bu sezon rakam iki katını geçerek 143 milyon 762 bin lira oldu.

        Sarı-lacivertli kulüp birçok üründe yüzde 50'ye varan indirime giderken taraftarlar, alışverişlerinin yüzde 73'ünü indirim olmayan ürünlerden yaptı.

        Toplam satışlar 2 kat artarken internet üzerinden yapılan satışlar ise 5 kat artarak rekor kırdı.

        Kulüp, elde eden satış rakamları üzerine taraftarlarına teşekkür ederek "Koşulsuz ve şartsız camiamızın yanında olan ve hiçbir fedakarlıktan geri durmayan büyük Fenerbahçe taraftarlarına bir kez daha sonsuz teşekkür ediyoruz. Gösterdiğiniz bu eşsiz destek, bizim için her daim en büyük güç kaynağı olacaktır." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi