UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü haftasında AEK Larnaca ile karşılaşan Fenerbahçe'de zorlu deplasmana giden taraftarlar barış mesajı verdi.

Kendilerine ayrılan bölümü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, tribüne Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün İngilizce halinin yazdığı pankartı astı.

YÖNETİCİLER YEMEK YEDİ

Diğer yandan maç öncesinde Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeleri, konuk ekibin yöneticileriyle yemekte bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Rum Kesimi ekibinin ev sahipliğinde organize edilen yemeğe yönetim kurulu üyeleri Simla Türker Bayazıt, Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Bekir İrdem ile AEK Larnaca'nın Başkanı Andros Karapatakis, yönetim kurulu üyeleri Andreas Lefkaritis, Joseph Frangos ve George Savva, Evmeos Efthymiades katıldı.

Yemeğin ardından günün anısına karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.