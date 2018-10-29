Fenerbahçe taraftarından takıma tepki

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında evinde Ankaragücü’ne 3-1 mağlup oldu. Alınan bu yenilginin ardından Fenerbahçe yönetimi, Teknik Direktör Phillip Cocu’nun görevine son verdi. Tüm bu yaşananlara tepki göstermek isteyen bir grup sarı-lacivertli taraftar da Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne geldi. Takım otobüsünün tesislere girişi esansında futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, daha sonra ise Ersun Yanal’ı takımın başında görmek istediklerini dile getirdi.

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