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Fenerbahçe tarihi sınavda: Voleybol ve basketbolda kritik üç maç!

Fenerbahçe, Avrupa'da çıkacağı maçlarla tarihi bir başarı yakalamanın eşiğine geldi. Sarı-lacivertliler bugün ve yarın kadın voleybol, erkek basketbol ve kadın basketbolda çok önemli maçlara çıkacak. İşte Fenerbahçe'nin Avrupa'da çıkacağı sınavlar...

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  • Fenerbahçe tarihi sınavda: Voleybol ve basketbolda kritik üç maç!

    Fenerbahçe, Avrupa'da 3 farklı branşta 3 büyük turnuvada çok önemli maçlara çıkacak. Bugün ve yarın oynayacağı maçlarda mutlak galibiyet hedefleyen sarı-lacivertliler üç branşta da şampiyonluk istiyor. 
  • Fenerbahçe tarihi sınavda: Voleybol ve basketbolda kritik üç maç!

    FENERBAHÇE OPET - VAKIFBANK

    Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Opet, bugün VakıfBank'ı konuk edecek. Sarı lacivertliler, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği VakıfBank karşısında 2 set alması halinde adını finale yazdıracak.
  • Fenerbahçe tarihi sınavda: Voleybol ve basketbolda kritik üç maç!

    Son şampiyon unvanıyla kupada mücadele eden Vakıfbank ise maçı 3-0 ya da 3-1 kazanarak final şansını altın sette arama hedefinde olacak. Bu sezon Mislikom Sultanlar Ligi'nde oynanan iki maçtan taraflar 1'er galibiyetle ayrılmıştı.
  • Fenerbahçe tarihi sınavda: Voleybol ve basketbolda kritik üç maç!

    Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak yarı final rövanş maçı, saat 19.00'da başlayacak.
  • Fenerbahçe tarihi sınavda: Voleybol ve basketbolda kritik üç maç!

    KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO

    Euroleague'in son haftasında Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız bugün karşı karşıya gelecek. THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Sırbistan'dan galibiyetle dönmesi durumunda normal sezonu 5. sırada bitirerek Play-Off'ta Monaco'yla eşleşecek.
  • Fenerbahçe tarihi sınavda: Voleybol ve basketbolda kritik üç maç!

    THY Euroleague'de Olympiakos, Real Madrid, Barcelona, Monaco, Partizan ve Maccabi Playtika, son maçlar öncesinde Play-Off biletini aldı.Play-Off'un son biletlerini ise Fenerbahçe Beko, Baskonia ve Zalgiris takımlarından ikisi alacak.
  • Fenerbahçe tarihi sınavda: Voleybol ve basketbolda kritik üç maç!

    Kendi maçını kazanması durumunda diğer maçların sonucuna bakmayacak olan Fenerbahçe, kaybetmesi halinde ise rakiplerinin maçlarının sonuçlarını bekleyecek.
  • Fenerbahçe tarihi sınavda: Voleybol ve basketbolda kritik üç maç!

    FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG - FAMILIA SCHIO

    Tarihinde 9., üst üste 3. kez Kadınlar EuroLeague 4'lü finalinde yer almaya hak kazan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonluğu için Çekya’nın Prag şehrine vardı.
  • Fenerbahçe tarihi sınavda: Voleybol ve basketbolda kritik üç maç!

    Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı da yarın Euroleague 4'lü Finalleri'nde İtalya'nın Familia Schio takımıyla karşılaşacak.

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