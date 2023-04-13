Son şampiyon unvanıyla kupada mücadele eden Vakıfbank ise maçı 3-0 ya da 3-1 kazanarak final şansını altın sette arama hedefinde olacak. Bu sezon Mislikom Sultanlar Ligi'nde oynanan iki maçtan taraflar 1'er galibiyetle ayrılmıştı.