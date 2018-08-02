Öne Çıkanlar
Fenerbahçe
Futbol
Haberler > Futbol

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu: Oyuncularıma Benfica karşısında güveniyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 2-1 biten Cagliari karşılaşmasının ardından basın toplantısında konuştu. Hollandalı çalıştırıcı, Sarı-Lacivertli oyuncularına Benfica ile oynanacak maçlarda güvendiğini ifade etti

02 Ağustos 2018 Perşembe, 00:04:21 | Güncelleme:

 Hazırlık karşılaşmasında Cagliari’yi Alper Potuk’un attığı gollerle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Phillip Cocu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, “Bana göre bu akşam gelişim sağladığımızı göstermemiz gerekiyordu. Bunu göstermek için sahaya çıktık. Bir önceki maça göre üzerine koyduğumuzu göstermeliydik. Maçlarda çok fazla enerji sarf ediyoruz. Enerjimizin düştüğünü gördüğümüzde beynimizi kullanmamız gerekiyordu. Galip geldik. İkinci yarıda 2 gol bulduk ama yaptığımız hatadan dolayı kalemizde gol gördük. Son 10 dakikada fazla risk alamayacağımız döneme girmiştik. Belki 3. golü de bulabilirdik ama en önemlisi galibiyet alabilmekti. Benfica maçında da aynısı olacak. Maçın ilk yarısında istediğimiz boşlukları bulamadık, savunmayı sağlam tutan bir rakip vardı. Ama istediğimiz sonucu aldık” ifadelerini kullandı.


"AYEW'İ RİSKE ETMEK İSTEMEDİK"

Kadroyu tamamlamak için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Cocu, “Belli fikirler ortaya koyuyoruz ve neler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ama ben şu gelebilir diye düşünecek durumda değilim. Feyenoord maçında 70-75 dakika çok iyi futbol sergilediler. Bizim takımımızda kalite var. Ben elimizdeki gruba güveniyorum. Benfica karşısında da neler yapabileceklerini biliyorum” dedi. 

Ayew’in performansıyla ilgili olarak da konuşan Cocu, “Ayew bize gelmeden önce oynadığı takımında antrenman yapmıştı ve bazı maçlarda forma giymişti. Ancak fizik olarak daha iyi noktaya gelmeli. O kuvvetli bir oyuncu. Ama bugün maçın 5. dakikasında ters bir vuruş yaptı ve ayak bileğinde sorun oluştu. Bu nedenle erken aldık oyundan. Risk almamak için oyundan çıkardık. Soldado sezon öncesinin önemli bir kısmını kaçırdı ama koşulara çok hızlı şekilde başladı ve bireysel çalışmalarına iyi şekilde döndü. Çok fazla fiziksel kaybı olmadı. Bu akşam sahaya çıkması riskli olurdu. Takımla çalışıyor ve kendisini iyi hissediyor” diye konuştu.


"EN İYİ PROGRAMI OLUŞTURDUK"

Benfica maçında takımın nasıl oynayacağıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, “Ben asla maçlardan önce nasıl oynayacağımız hakkında konuşmam. Çünkü maç hazırlığında taktik kısmın, o işin önemli bir kısmı olduğuna inanırım. Benfica gibi önemli bir maça çıkacaksanız, böyle bir bilgi vermem. Birden fazla pozisyonda oynayabilen birçok oyuncuya sahibiz. Alper var, Eljif var birçok hücumda oynayabilen. En iyi kadromuzla Benfica maçına çıkacağız” dedi. 
Hazırlık maçlarının takvimine de değinen Cocu, “Bu takvimi değiştirebilecek durumda değildik. Elimizden gelen en iyi programı oluşturmaya çalıştık. Hazırlık maçlarında mümkün olan en iyi takvim buydu. Planları herkesin oynaması üzerine yaparsınız. Biz de bazı iyi rakiplerle oynadık. Benim için en önemli nokta Benfica’nın maçlarıyla bizim maçlarımızı kıyaslamak değil. Takımımızın bu dönemde iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Tabii ki her zaman daha fazlası vardır ama memnuniyet verici bir durum oluştu” açıklamasında bulundu.


"SAYIYI 27'YE İNDİREBİLİRİZ"

Yönetime kadroda düşünmediği isimlerle ilgili herhangi bir liste vermediğini belirten Hollandalı hoca, “Gidecek isimlerle ilgili herhangi bir liste vermedim. 34 oyuncuya sahibiz. 29 oyuncu ve 5 kalecimiz var. Kadrodaki oyuncuların sayısına da bakmak gerekiyor. Oyuncular ne kadar dakika alacak, bunları iyi şekilde değerlendirmek lazım. Her oyuncuyu değerlendireceğimiz an yaklaşıyor. Şu anda çok geniş bir gruba sahibiz. Resmi maçlar başladığında bu sayı belki 27’ye inebilir. Bazı oyuncuları belki A takımla antrenmanlara çıkartacağız ve sonra yeniden U21 takımında olacak” dedi. 
Son olarak UEFA’ya verilecek listenin hazır olduğunu belirten genç çalıştırıcı, “Her zaman ileriyi düşünmek zorundasınız. Ama bir tarafıyla da ayın 6’sına kadar değişiklik yapma şansımız var. Ama A listesi de hazır B listesi de hazır” diyerek sözlerini tamamladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.