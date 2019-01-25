Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

1-0 biten karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı "Her Fenerbahçe sevdalısı gibi biz de oldukça üzgün ve kırgınız. Biz de aynı duyguları hissediyoruz. Belki de daha fazlasını hissediyoruz. Umarım en kısa süre içinde takviyelerle, takımımızı daha farklı dinamizmle sahada yer alacak konuma getirmemiz gerekiyor. Camiamız, yönetimimiz, biz hep beraber el ele verip buradan çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"SORULARI SONRA CEVAPLAYACAĞIZ"

Beklemedikleri bir sonuç aldıklarını belirten Yanal, "7 günlük bir süreç içerisinde takımı rejenere edecek bir takım çalışmaların sonlanması için hızlanmak ve gerçekleştirmek durumundayız. Oyuncuları lig maçına hazırlamak durumundayız. Biz bunu yapabilecek çalışmaya başlamış durumdayız. Bazen bu sürprizleri kabul etmek oldukça zor. Uzun zamandan beri devam eden bu havayı dağıtmak oldukça önemli bir andayız. 7 gün sonra transfer dönemi bitecek ve onunla birlikte yenilenmiş bir takımla taraftarın karşısında olmayı çok istiyoruz. Sorulacak soruları daha sonra cevaplayacağız" diye konuştu.

Skrtel'in kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili soru üzerine konuşan Yanal, "VAR tartışılıyor ama biz önce kendimize bakmalıyız ve kendi üzerimizden eleştirilerimizi doğru yapmalıyız" cevabını verdi.

Transfere dair açıklamalar da yapan Yanal "Moses transferi için çalıştığımız bir oyuncu, ayrıntılar kaldı. Transfer çalışmaları sürüyor" dedi.

Öte yandan Ersun Yanal; Ümraniyespor maçını değerlendirip basın mensuplarından soru almadı. Basın toplantısı 1 dakika 10 saniye sürdü.