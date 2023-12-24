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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan derbide 4 değişiklik - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'dan 4 değişiklik

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray karşısında son oynanan Kayserispor maçı 11'inden 4 değişiklik ile çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 19:30 Güncelleme: 24.12.2023 - 19:30
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        İsmail Kartal'dan 4 değişiklik
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        Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, son oynanan Kayserispor maçı 11’inden 4 değişiklik ile sahaya çıktı. Teknik Direktör İsmail Kartal, savunmada Serdar Aziz’in yerine Jayden Oosterwolde’ye; orta sahada ise İsmail Yüksek ve Fred’in yerine Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci’ye görev verdi. Sezon boyunca hücumun sağ kanadında oynayan İrfan Can, derbiye orta sahada başladı.

        DZEKO FORMASINA KAVUŞTU

        Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Kayseri deplasmanı öncesi sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği için riske edilmemişti. Geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlayan Dzeko, Galatasaray derbisinde takımdaki yerini aldı.

        SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

        Sarı-lacivertlilerin Kayserispor müsabakasında kırmızı kart gören Fred ile Mert Hakan Yandaş, derbi kadrosunda yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Miha Zajc ile gribal enfeksiyonu bulunan Serdar Aziz derbide görev almadı.

        Sarı-lacivertliler, derbiye şu 11 ile çıktı:

        “Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko.”

        Fenerbahçe’de; İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, İsmail Yüksek, Ryan Kent, Joshua King, Mert Müldür, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor ise yedek bekledi.

        DERBİ KAPALI GİŞE

        Galatasaray ile oynanan derbi öncesi sarı-lacivertli taraftarlar erken saatlerde stadyum çevresine akın ederken, maç saati yaklaşınca da tribünlerdeki yerlerini aldı. Taraftarlar tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.

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