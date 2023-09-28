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"BİZE UCUZ KART GÖSTERİYORLAR"

"Sebastian Szymanski'nin kartında normal bir ikili mücadele var. Alexander Djiku'nun müdahalesi... Hakemler bize çok ucuz, basit kartlar gösteriyor. Hakemler şu analizi yapabilir, bir oyuncu sahada nasıl oynuyor, nasıl bir beden diline sahip! Kartı verirken 'Bu kartı hak ediyor mu bu oyuncu?' diye düşünmeliler. Szymanski maçtan sonra 'Ben ne yaptım hocam?' dedi bana. Herkese eşit olsunlar. Ucuz kart gösteriyorlar bize, dikkatli olmalarını rica ediyorum."