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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan hakemlere kart tepkisi! - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'dan hakemlere kart tepkisi!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4-0 kazandıkları Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı domine ederek kazandıklarını belirten deneyimli teknik adam, hakemlere ise 'kart' tepkisinde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 23:20 Güncelleme: 28.09.2023 - 23:20
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Başakşehir'i 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kartal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

        2

        "İlk 30 dakika planladığım gibi gitti. 3-0 olunca, oyuncular rahat oynamaya çalıştılar. Üç gün sonra maçın olduğunu düşünürsek, kafalarında da o var. Devre arasında toplantı yaptık ve ciddiyeti elden bırakmamamız gerektiğini söyledik. 4, 5 hatta 6. golü atmamız gerektiğini, bunun için kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini anlattık."

        3

        "ÇOK ÜSTÜN OYNADIK"

        "Oyunu domine ettik, çok üstün oynadık. Daha farklı da olabilirdi. Başakşehir gibi güçlü bir kadroya karşı kazandık, oyuncularımı tebrik ederim. Taraftarların muhteşem desteği vardı. Teşekkür ederim."

        4

        "13'TE 13'E BAKMIYORUM!"

        "Ana bölümü hallettik, artık oyunun gelişimi için uğraşıyoruz. Şu anda doğru yoldayız. 13'te 13 falan... Bunlara bakmıyorum, artık bunu da yasakladım! En önemlisi, önümüzdeki ilk maçtır. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek."

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        "CENGİZ VE EMRE MOR GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK"

        "Cengiz Ünder büyük bir güç. Emre Mor da öyle. Bu oyuncuların aramıza dönmesi, gücümüze güç katacak. Onlar da gelince çok geniş kadroyla, maç maç, rakibe göre farklı şekilde futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz."

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        "BEN HÜCUMU SEVERİM"

        "Savunma yapmam, maçta beklemem. Ben hücumu severim, bunu isterim! 4 attık ama 6 olabilirdi. Bu maçta oyuncularımız çok cömert davrandı, bir daha inşallah böyle olmaz. 4-0 kazandık ama oyunumuzun gelişimiyle ilgili oyuncuların sahada koyduğu karakter beni çok mutlu etti."

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        "BİZE UCUZ KART GÖSTERİYORLAR"

        "Sebastian Szymanski'nin kartında normal bir ikili mücadele var. Alexander Djiku'nun müdahalesi... Hakemler bize çok ucuz, basit kartlar gösteriyor. Hakemler şu analizi yapabilir, bir oyuncu sahada nasıl oynuyor, nasıl bir beden diline sahip! Kartı verirken 'Bu kartı hak ediyor mu bu oyuncu?' diye düşünmeliler. Szymanski maçtan sonra 'Ben ne yaptım hocam?' dedi bana. Herkese eşit olsunlar. Ucuz kart gösteriyorlar bize, dikkatli olmalarını rica ediyorum."

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