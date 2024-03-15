Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında ağırladığı Union Saint-Gilloise’a 1-0 mağlup oldu. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren İsmail Kartal, “İlk maçta gayet güzel bir oyun planıyla oyuncularımızı o maça konsantre etmiştik. Oyun planına sadık kalarak istediğimiz skoru elde ettik. Bu akşam da kazanarak turu geçmek istiyorduk. Kazanamasak da turu geçmek istiyorduk. İlk yarı dengeli bir oyun. İkinci yarıya iyi başlayamadık. Rakip de yaptığı hamlelerle üzerimize geldi ve bir gol yedik. Turu geçen taraf biz olduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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“DAHA İYİ BİR TAKVİMDE OYNANMASINDAN YANAYIZ”

Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçının tarihi hakkında konuşan Kartal, “7 Nisan’da oynayacağımız maç bizi zorlayacak. Bu konuda daha geniş bir takvimde maça çıkmayı isteriz tabii ki. Burada başkanımızın federasyonla yapacağı görüşmeler nasıl bir sonuca varacak merak ediyorum. Biz de daha iyi bir takvimde oynanmasından yanayız” dedi. İsmail Kartal, sakatlıkları bulunan futbolcularla ilgili gelen soruya şu cevabı verdi: “Gerçekten şu an 3-4 günde bir maç oynadığımız için kolay değil. Avrupa kupalarında ve ligde maç oynamak da kolay değil. Dengeli gitmeye çalışıyoruz. Sakatlarımızın durumu belli değil. Osayi’de bir şey yok. Mert Hakan’ın belli değil. Sağlık ekibimizle yapacağımız görüşmelerden sonra belli olacak sakatların durumu.” “ELİMİZDEKİ EN SAĞLIKLI OYUNCULARLA MAÇA ÇIKAYI HEDEFLİYORUZ”

Haftada iki maç oynamanın takımı yorduğunu belirten Kartal, “Sezon başından bugüne kadar Konferans Ligi’nde gidebileceğimiz yere kadar gitmekti hedefimiz. Bu akşam çeyrek finale yükseldik. Yine aynı düşüncedeyim. Süper Kupa ile ilgili; kupaya adayız. Biz Fenerbahçe olarak 3 günde bir maç oynuyoruz. Avrupa seyahati yapıyorsunuz ve maçlarda oyuncuların ne kadar yıprandığını biliyorsunuz. Bunların hepsinin sebebi var. Aşırı yıpranmalar sakatlıklara neden oluyor. Avrupa maçları yüksek tempolu maçlar oluyor. Kendi liginizde de aynı tempoda oynadığınız zaman yıpranmalar oluyor. Elimizdeki en sağlıklı oyuncularla maça çıkmayı hedefliyoruz. Önümüzde Süper Kupa, Konferans Ligi ve Süper Lig maçları var. İnşallah bunların 3’ünü de kazanırız diye düşünüyorum” dedi. REKLAM “İLK DEVRE KONTROLLÜ OYNADIK”

Mücadelenin ilk yarısında kontrollü bir oyun oynadıklarını söyleyen İsmail Kartal, "Biz ilk devre çok kontrollü bir oyun oynadık. Oyuncularımın yıpranmaması için bir plandı. Atabiliyorsak atmak, atamıyorsak da yemeden turu geçmek istiyorduk. İkinci yarı iyi başlayamadık. Orada biraz baskı yedik ve gol geldi” şeklinde konuştu. “BU TİP MAÇLAR TEMPOLU OLUR”