İsmail Kartal'dan taraftara mesaj: Her oyuncumuz kıymetli Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-1 kazanılan Maribor karşılaşmasının ardından taraftara seslendi. Kadıköy'de İrfan Can Kahveci'nin protesto edilmesine tepki gösteren deneyimli teknik adam, "Bugün bazı futbolcularımıza olumsuz tezahüratlar oldu. Bizim sezon sonuna kadar bütün futbolcularımıza ihtiyacımız var. Her oyuncumuz kıymetlidir. Kucaklayalım. Onlar da buna karşılık verecektir. Biz birlik olursak her şeyin üstesinden gelebiliriz" dedi. Kartal ayrıca, Fred transferiyle ilgili soruya da ilginç bir yanıt verdi.

