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        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kızılyıldız maçının ardından açıklamalarda bulundu. Dzeko'nun takım kaptanlığına getirildiğini söyleyen Kartal, transfer çalışmalarıyla ilgili de önemli ifadeler kullandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 22:59
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!
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        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rusya'nın Saint Petersburg kentinde katıldığı Pari Premier Cup turnuvasındaki ikinci maçında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, rakibin sert oynamasına hakemin müsamaha göstermesi nedeniyle istedikleri futbolu sergileyemediklerini söyledi.

        Sdyushor Smena Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, hazırlık kampında olduklarını ve geçen maçta olduğu gibi fazla süre alamayanlara ağırlık vererek oynamaya çalıştıklarını dile getirdi.

        Kızılyıldız'ın kendilerine göre daha hazır bir takım olduğuna dikkati çeken Kartal, kırmızı kartla tribüne gönderilmesine de değinerek, şöyle devam etti:

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        "Kızılyıldız aşırı sert oynadı ve hakem de buna izin verdi. Bu nedenle istediğimiz oyunu oynayamadık. Daha sonra bize yansıyan bir gerginlik oldu. Bugün baktığımız zaman hazırlık maçı dışında, kupa finali, lig maçı gibi bir gerginlik vardı rakip takımda. Yedek kulübesi, hocası, her pozisyonda hakemin üzerine çullandı. Onların iki futbolcusu atılması gerekirken... Dayanamadım artık, saha içine girdim. Osayi-Samuel'in ayağını kıracaklardı. Hakem Osayi-Samuel'e kart gösteriyor, sonra beni atıyor. İlk defa sezon başı böyle bir şeye şahit oluyorum. Bu sertliğe hakemin izin vermesini hayretle karşıladım. Kaybettik, iyi oynayamadık. İyi yapabildiğimiz ve iyi yapamadığımız şeyler vardı. Önemli konular var tasnif edeceğimiz. Bunları not edip İstanbul'da dersimize iyi çalışacağız."

        Batshuayi'nin performansıyla ilgili konuşan Kartal, bu oyuncunun kampa geç gelen isimlerden biri olduğunu belirterek, "Birçok geç gelen oyuncum var. 5-6 antrenmanla oynattığım oyuncularım var. Performansları normal karşılıyorum. Hazırlık sürecindeyiz. Deneyeceğiz, bakacağız, gözlemleyerek kimin nereye adapte olduğunu anlayacağız. Aramıza katılacak oyuncularla beraber ideal sistemimizi kurup hazırlanacağız." diye konuştu.

        "DZEKO TAKIMIN KAPTANI OLACAK"

        Yeni transfer Edin Dzeko'nun kaptan olarak sahaya çıkmasına değinen İsmail Kartal, "Dzeko dünya çapında bir oyuncu. Çok karakterli, çok profesyonel, örnek bir oyuncu. Böyle bir karar verdik. Dzeko takımın kaptanı olacak. Türk futbolcularımız Mert Hakan, Altay ve İrfan Can yardımcı olacaklar kendisine. Kariyer ve profesyonellik anlamında örnek bir sporcumuz." ifadelerini kullandı.

        "HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

        Hakem yönetimiyle ilgili serzenişini sürdüren Kartal, "Bugünkü maça baktığımız zaman, mağlup olabiliriz. Nihayetinde bir hazırlık kampı ve sonunda ölüm yok. Biz buraya hazırlanmaya geldik ama ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Takım halinde reaksiyon verdi oyuncularımız. Hakem maçın önüne geçti. Keşke iyi futbolu konuşabilseydik. Keşke seyirciler daha güzel bir maç izleseydi diye düşünüyorum. Tek sevindirici olan şey, buradan bugün sakat vermeden ayrılmaktı." değerlendirmesinde bulundu.

        "BİRKAÇ OYUNCU DAHA ARAMIZA KATILABİLİR"

        Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski'nin transfer edilmesi sonrası yeni oyuncuların gelmeye devam edeceğini aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Başkanın ilgilendiğini, birkaç güne biteceğini konuşuyorduk. Başka oyuncular da aramıza katılacak. Görüşmeler devam ediyor. Bizim A ve B planlarımız var. Sebastian Szymanski önemli bir transfer. Birkaç oyuncu daha aramıza katılabilir. Hepsi başkanımızın çalışmaları kapsamında. Gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili kamp sonunda yönetime bir rapor vereceğim. Neftçi maçını da oynayalım, ondan sonra." diyerek sözlerini tamamladı.

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