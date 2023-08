UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente'yi 5-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, yaptıkları hamlelerle maçı çevirdiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, maça beklemedikleri bir gol yiyerek başladıklarını belirtti.

Müsabakanın 25. dakikasından sonra oyunu kontrol altına aldıklarını aktaran Kartal, "Maça başlarken ilk 15-20 dakikada taraftarlarımızın desteğiyle erken gol bulup maçı kopartmak istiyorduk ama beklemediğimiz bir gol yedik. Daha sonrasında 1 gol daha yiyebilirdik. 25'ten sonra kontrolü ele aldık. İkinci yarı yaptığımız hamlelerimizle maçı lehimize çevirdik. Kulübede 2. yarı aldığım ve alamadığım oyuncular oldu. Başta bazılarını riske etmek istemedik. Rakip 10 kişi kalınca bu fırsatı değerlendirmem gerekiyordu. İkinci yarı yaptığımız organizasyonlarla geriye düşmemize rağmen taraftarlarımızın desteğiyle kazandık. Onlara destekleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Biz kaliteli bir takımız. Seyircimiz önünde ya da deplasmanda mağlubiyeti kabul edecek oyun karakterimiz yok. Her maçı kazanmak için çıkacağız. Fenerbahçe'nin hak ettiği yerlere gelmesi ve taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugünkü maçta taraftarlar önünde geriye düşmemize rağmen onların verdiği pozitif destekle maçı çevirmeyi bildik."

Teknik konularda tek sorumlu olduğunu vurgulayan Kartal, "Bir tane sağlam stoperim vardı, 3 stoperimiz sakattı. Takım içinden çözüm üretmek zorundaydık. Benim B ve C planlarım olmadı. Jayden ile hafta içi konuştuk. Ona kendisini orada oynatabileceğimi, hazırlıklı olmasını söyledim. O da daha önce o pozisyonda oynadığını ve hazır olduğunu belirtti. Samsun maçının son bölümünde de onu orada denemiştik." şeklinde görüş belirtti.

"İRFAN CAN KAHVECİ ÇOK İSTEKLİ"

Fred'i hem 6 hem de 8 numarada kullandıklarını kaydeden Kartal, İrfan Can Kahveci'nin performansına ilişkin, "İrfan Can önemli bir oyuncumuz. Şu anda çok istekli ve çok iyi çalışıyor. Maçlarda bunun karşılığını veriyor. İrfan Can sahada vermesi gereken ne varsa vermeye çalışıyor. Kalitesi, oyun aklı bizi rahatlatıyor. Bazı maçlarda dinlendiriyoruz ama ortaya koyduğu performanstan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Sahada 8 numara pozisyonunun oyunlarının önemli bir parçası olduğunun da altını çizen Kartal, Altay Bayındır'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken Livakovic ile güzel başarılara imza atmak istediklerini sözlerine ekledi.