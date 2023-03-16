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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kariyerinde ilk kez son 16'da elendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna 1-0'lık Sevilla galibiyetiyle veda ederken Jorge Jesus da kariyerinde bir ilki yaşadı

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HABERTURK.COM / AA
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kariyerinde ilk kez son 16'da veda etti
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kariyerinde ilk kez son 16'da veda etti

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 2-0'ın rövanşında İspanya'nın Sevilla takımını 1-0 yenen Fenerbahçe, Avrupa kupalarına veda etti.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kariyerinde ilk kez son 16'da veda etti

    Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, gol pozisyonu üretmekte zorlansa da golü bulmayı başardı. 
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kariyerinde ilk kez son 16'da veda etti

    Maçın 41. dakikasında Enner Valencia'nın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, soyunma odasına da bu skorla üstün gitti.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kariyerinde ilk kez son 16'da veda etti

    İkinci yarıya üst üste pozisyonlar bulan Fenerbahçe, 20 dakikalık önemli bir baskı kursa da gol bulmayı başaramadı.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kariyerinde ilk kez son 16'da veda etti

    Oyunun son bölümünde baskısını artıran sarı-lacivertliler, ikinci golü bulamadı ve maçı 1-0 kazanarak kupadan elendi.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kariyerinde ilk kez son 16'da veda etti

    Fenerbahçe'nin 40. dakikada kazandığı penaltı vuruşu VAR'la geldi. Müsabakanın 38. dakikasında sağdan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında meşin yuvarlak ceza sahası içinde Alex Telles'in eline çarptı.

     
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kariyerinde ilk kez son 16'da veda etti

    Maçın hakemi önce pozisyonu devam ettirirken, VAR, hakemi uyardı ve pozisyonu izlemesini istedi.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kariyerinde ilk kez son 16'da veda etti

    Pozisyonu izleyen Michael Oliver, 41. dakikada penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Enner Valencia, topu filelere gönderdi.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kariyerinde ilk kez son 16'da veda etti

    Opta'ya göre Avrupa Ligi'nde 6. defa son 16 turu serisine çıkan Jorge Jesus, ilk kez elendi.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kariyerinde ilk kez son 16'da veda etti

    Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü böylece kariyerinde bir ilki yaşamış oldu.

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