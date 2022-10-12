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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Öncelik Avrupa'daki imajımız!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları AEK Larnaca maçı öncesi konuştu. Kendilerini zor bir maçın beklediklerini belirten Portekizli teknik adam, önceliklerinin Fenerbahçe'ye Avrupa'daki imajını yeniden kazandırmak olduğunu söyledi.

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  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Öncelik Avrupa'daki imajımız!

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda AEK Larnaca'ya konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktörü Jorge Jesus, maç öncesi açıklamalarda bulundu.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Öncelik Avrupa'daki imajımız!

    Jesus'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    "Zor bir maç bekliyoruz. Çünkü rakibimizin gruptan çıKmak için ümidi var. Grupta iyi sonuç aldılar. Yarın bütün bunların çerçevesinde galip gelmeyi umuyoruz. Ama belirtmiş olduğumuz gibi zor bir maç bizi"
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Öncelik Avrupa'daki imajımız!

    "Takımımızda sakat oyuncular var. Bu da hem AVvupa'da hem de ligde mücadele etmenin sonucu. 3 günde bir maç yaptığınızda bu tarz sonuçları olabiliyor. Yarınki maçta daha önce yaptığımız gibi çok rotasyon yapma imkanımız olmayacak. Birçok oyuncumuzu İstanbul'da bırakmak zorunda kaldık. Ama fiziksel olarak müsait oyuncularla başlayıp, galibiyetle ayrılıp, tur atlamak için güzel bir adım atmak istiyoruz"
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Öncelik Avrupa'daki imajımız!

    "BELKİ DE GARANTİLEYECEĞİZ"

    "Grubumuz çok dengeli bir grup. Herkesin hala şansı devam ediyor. Yarın galip gelirsek, gruptan çıkma anlamında büyük bir adım olacak. Bu yüzden buraya geldik. İyi bir sonuç alıp, galip gelip belki de gruptan çıkmayı garantileyeceğiz. Bu maça sadece sportif çerçevede bakıyoruz. Politik çerçevede bakmıyoruz."
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Öncelik Avrupa'daki imajımız!

    "SZALAI'NİN DURUMUNA MAÇ GÜNÜ KARAR VERECEĞİM"

    "Luan Peres'in sakatlığı, Szalai için rotasyon yapmamızı zorlaştırdı. Bugüne kadar her maçta oynayan tek oyuncu. Onu dinlendirmek için doğru anı bulacağız. Ama ben pek çok meslektaşım gibi maç maç bakıyorum. Kararlarımı maçtan önce veriyorum. Bu maç onun dinlenmesi için doğru maç mı, kararımı vermedim. Pazartesi gübnü ligde önemli bir maçımız var. Son kararımı maç günü vereceğim"
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Öncelik Avrupa'daki imajımız!

    "BATSHUAYI HASTALANDI"

    "Batshuayi, bugün hastalandı. Takımla birlikte buraya seyahat etti. Yarın durumu ne olacak, bilmiyorum. Durumuna bakacağız. Durumu normal olursa maç kadrosunda olabilir."
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Öncelik Avrupa'daki imajımız!

    "Beklentilerimiz zor bir maç olacağı yönünde. Larnaca takımının çok motive olduğunu düşünüyorum. Bu da bizim için bir alarm. Biz, sahada uygulamak istediğimiz fikirleri değiştirmeyeceğiz. Rakibimizi daha iyi tanıyoruz, onlar da bizi daha iyi tanıyor. Zaten bir yaptık, zor bir maç olacak iki takım için de. Biz buradan galibiyetle ayrılmak ve gruptan birinci çıkmak için her türlü şartımız olduğuna inanıyoruz."
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Öncelik Avrupa'daki imajımız!

    "AVRUPA'DAKİ KİMLİĞİMİZİ TEKRAR KAZANMAK İSTİYORUZ"

    "Avrupa Ligi'nde final?"

    "Avrupa Ligi her geçen gün zorlaşıyor. Geçmişe göre daha kuvvetli takımlar var. Biz de adaptasyon sürecindeyiz. Avrupa'daki kimliğimizi tekrardan kazanmak istediğimiz dönemdeyiz. Biz buraya ilk geldiğimizde takım ilk 100'de bile değildi. Eğer şu an yanılmıyorsam 70'lerde. Öncelikle yapmamız gereken, Avrupa'daki imajımızı tekrar toparlamak. Maç maç bakıyoruz. Bizim için en önemli ve en zor maç, bir sonraki maç"

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