Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: Yol kazası gibi bir şey oldu diyelim

Süper Lig´in 11´inci haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Trabzonspor´a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Kartal ilk olarak şunları söyledi;

"Trabzon maçına gerçekten iyi hazırlanmıştık. Geriden uzun toplarla çıkacağını biliyorduk. Maça her zamanki gibi iyi başladık. Hemen baskı altına aldık. Bu kadar baskılı oynamamıza rağmen golü bulamadık. İlk yarı 1 kere geldiler o da gol oldu. İkinci yarı öncesinde oyuncularımızla konuştuk. Bazı planlarımız vardı. Bu planlar devreye girmeden 2 gol yedik. 10 kişi kalsak da rakip karşısında oyunu bırakmadık. 2 gol ile maçı 3-2´ye getirdik ama maçı çeviremedik. Taraftarlarımıza mağlup olmamıza rağmen verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz."

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"GENİŞ BİR KADROYA SAHİBİZ"

Sakat oyunculara sığınmadıklarını belirten Kartal, "Biz geniş bir kadroya sahibiz. Her oyuncumuz bizim için değerli. Hiçbir zaman sakat oyunculara sığınmadık. Adana Demirspor maçına Fred ve Djiku´nun sakatlıkları yetişebilir. Milli takım arasında Becao hariç oyuncularımız dönecek" dedi.

"BANA GÖRE ZEMİN İYİYDİ"

İsmail Kartal, Pendik Stadyumu´nun zemininin sorulması üzerine de, "Bana göre zemin iyiydi. Orada maç oynandı ve bitti. Bu sakatlıkları her zaman bir şeye bağlayamazsınız. Olacağı vardı ve oldu" cevabını verdi.