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Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, basın toplantısı düzenledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Spartak Trnava maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Ali Koç'un kendisinden istifasını istediği şeklindeki haberleri yanıtlayan Cocu, "İstifa gibi bir düşüncem yok, böyle bir düşüncem yok. Çünkü bunlar doğru değil, öyle bir görüşme olmadı. Comolli'yle sürekli olarak içerisinde olduğumuz durumdan çıkmak için çabalıyoruz, tek söyleyebileceğim bu" ifadelerini kullandı

03 Ekim 2018 Çarşamba, 17:52 | Güncelleme:

Phillip Cocu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yarın hepimiz için çok önemli bir maça çıkacağız. Son lig maçından sonra sorularınızı almadığım için özür dilerim. O maçta ciddi bir hayal kırıklığı yaşadım ve yoğun duygular yaşıyordum."

"Yarın bizim için çok önemli bir gün olacak. Son iç saha maçında Beşiktaş'a karşı iyi oynayıp kazanamamıştık. Yarın kalitemizi göstermemiz açısından önemli bir akşam olacak."

"Zagreb'deki maçta iyi bir sonuç alamadık ama yarın kendi sahamızda olacağız. Kendi sahamızda Beşiktaş karşısında iyi bir performans sergilemiş ama sonuç alamamıştık. Hem yarın, hem pazar günü ayağa kalkabileceğimizi göstermek zorundayız."

"En kısa sürede ayağa kalkmamız gerekiyor. İçinde bulunduğumuz durumu değiştirmek için herkes çok çalışıyor. Bu durumdan kimse memnun değil. Taraftarların dışında kulüp de, oyuncular da bu durumdan memnun değil. Bu kulüp, bu kadar maçtan üst üste mağlubiyetle ayrılmaya alışkın bir kulüp değil bu kulüp.Bu işi takım halinde başarmalıyız. Özellikle zor anlarda eğer bireysel düşünüyorsanız, herhangi bir şeyi başarmanız mümkün değildir. Biz bir şey başaracaksak, bu değişimi hep birlikte tamamlayarak bir yerlere ulaşacağız"

"Hem saha içinde, hem saha dışında bu değişimin ne kadar zor olduğunu fark ediyoruz. Zamana ihtiyaç var. Değişime karşı doğal direnç de olacaktır. Birçok insan da şu anda bununla uğraşıyor. Ama ligdeki pozisyonumuz kabul edilemez. Biz taraftarımıza istediğimiz skorları alabilmek için her şeyden önce elimizden geleni yaptığımızı göstermek istiyoruz ama Çaykur Rizespor maçında bunu yapamadık"

"Hem perşembe hem de pazar günü sahamızda oynayacağımız maçlarda bu değişimde doğru adımlar atabileceğimizi göstermek istiyoruz. Bu önemli adımlara ihtiyacımız var. Herkes bu baskıyı hissediyor ve bu baskı da gayet normaldir. Bu durumdan bir an önce çıkmak istiyoruz"

MARTIN SKRTEL'İN OYNAYABİLECEĞİNİ AÇIKLADI

"Martin Skrtel aramıza döndü ve şu anda hazır. Varlığı bizim için çok önemli. Örnek bir oyuncu, örnek bir profesyonel. Aramıza döndüğü için mutluyuz."

"Spartak Trnava'nın Anderlecht'i yenmiş olması zaten birçok şeyi anlatıyor. Onları izlerken takım ruhu gördüm. Harika bir enerji yansıttılar. Tüm oyuncular her pozisyon için sonuna kadar savaşıyor, yüreklerini sahaya koyuyordu."

ALİ KOÇ'UN İSTİFASINI İSTEDİĞİ HABERLERİNİ YANITLADI

"Bu konuda söyleyeceğim bir şey ve düşüncem de yok çünkü böyle bir durum doğru değil. Damien Comolli'yle birlikte yola çıktık, onunla sürekli irtibat halindeyiz. İçinde bulunduğumuz durumu sürekli konuşuyoruz çünkü durumdan memnun değiliz. Bu yolculuğa beraber çıktık. En kısa sürede bu durumdan çıkmak için çabalıyoruz. Takımın içinde olduğu durumdan biz de rahatsızız. Sürekli çözüm arıyoruz. Tek söyleyeceğim bu."

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