Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Altınordu maçı sonrası basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Phillip Cocu şunları söyledi:

"Altınordu tamamen altyapıya odaklanmış. Bu çok güzel bir örnek. Harika tesisleri olan bir kulüp gördük burada. Kendi değerlerini yetiştiriyorlar ve sonra diğer kulüplere satıyorlar. Biz Barış ve Berke'ye sahip olduğumuz için şanslı sayıyoruz kendimizi.

Sol stoperde oynayan Burak iyi performans gösterdi. Mahsun da iyi bir maç çıkardı. Ferdi var, Elif var, Barış var, Berke var. Elimizde çok genç oyuncu var. Önemli olan, tecrübeli oyuncularla gençlerin karışımını elde edebilmek.

Ayew'in aramıza katılmasından mutluyum. Önde sağda, solda, forvette, 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Premier Lig tecrübesi var. Çok hareketli, dinamik bir oyuncu. Kadromuza katıldığı için çok mutluyum.

Şu an yaptığımız tüm hazırlıkları Benfica maçları için yapıyoruz. Takım içerisinde çok pozitif bir hava var. Oyuncularımın inancından çok memnunum. O gün geldiğinde Benfica maçlarında kesinlikle hazır olacağız

Ayew fit durumda. Oynayabilecek durumda. Ofansif bir oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Aramıza katıldığından dolayı mutluluk duyuyorum. Benfica maçına kadar yeni transferlerin yapılması mümkün. O konuda çok çalıştığımızı söyleyebilirim. Bazen 1-2 günde bir transfer gerçekleşir, bazen daha fazla zamana ihtiyacınız vardır. Bu kulüp için doğru oyuncuları, kulübün de imkanlarını düşünerek getirmeye çalışıyoruz."

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