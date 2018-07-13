Fenerbahçe, hazırlık maçında Lozan'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Phillip Cocu karşılaşma sonrası şunları söyledi:

"Maçın ilk yarısında istediğimiz gibi bir oyun sergilemeye çalıştık. Daha yaratıcıydık. Gol atmakta hala zorluklar yaşıyoruz ama bunu geliştireceğimize inanıyorum...

Çok açıldık 2. yarıda. Sahanın boyunu uzattık ve kalemizde güzel goller gördük. Bazı oyuncularımızın fizik düzeylerini daha yukarıya taşımalı...

Mehmet Topal örneği vardı 2. yarıda önümüzde. Tüm egolarını bıraktı ve sahada bir kaptan gibi davrandı. Kaptanlık pazubandı yoktu ama tüm gençlere örnek olacak davranış sergiledi..."

TRANSFER SORUSUNA CEVAP

"Gazetelerde çok fazla dedikodu görüyorum. Hangi pozisyonlarda oyuncuya ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Şu anda bir isim veremem ama bu konuda çalışıyoruz. Doğru kararı verebilmek için zamanımızı iyi kullanmaya çalışıyoruz.

Şampiyonlar Ligi elemesine kadar bir oyuncu alırsak, onu hazırlamak için gerekeni yaparız. Bildiğiniz gibi bizi kısıtlayan durumlar var. Takım için önemli maçlar bizi bekliyor ama bu bir süreçtir. Doğru oyuncuları getirebilmek için her gün çalışıyoruz."