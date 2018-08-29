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Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'dan yalanlama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, birkaç gündür hakkında çıkan sarı-lacivertlilerde mutlu olmadığı ve istifa etmeyi düşündüğü şeklindeki haberleri yalanladı. Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyduğunu dile getiren Cocu, kolay pes eden bir karakterde olmadığını dile getirdi

29 Ağustos 2018 Çarşamba, 17:58:16 | Güncelleme:

FB TV'de açıklamalar yapan Hollandalı çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Öncelikle dedikodular her zaman olacaktır. Eğer ki oynadığınız maçları kazanırsanız, her şey yolunda giderse daha az dedikodu olur. Büyük takımlar için sonuçlar iyi olmadığı takdirde de dedikodular olacaktır ve bu futbolun bir parçası. Fakat şunu ifade etmek istiyorum ki istifa etmeyeceğim. Bence Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli ile birlikte başladığımız bu yolculuk bir meydan okuma çünkü takım ve kulüp içinde değişiklikleri yapmanın kolay olmadığını biliyoruz. Ben, Damien Comolli, teknik ekip, Yönetim Kurulu, Başkanımız ve kulübün tüm tarafları hep birlikte her gün çok yoğun çalışıyoruz. Ben bir tercih yaptım ve buraya gelmeyi, yeni bir yolculuğa çıkmayı seçtim. Ben kolay pes eden karakterde biri değilim. Şimdi ayağa kalkmalı ve daha fazla çalışıp, daha fazla enerji sarf edip, sonunda başarıya ulaşmalıyız. Değişiklikler her zaman belli bir süre alır. Bu konuyla ilgili birkaç kez konuşmuştuk, kulüp içinde değişim ve UEFA tarafından uygulanan finansal sınırlamalar. Hep birlikte bu sorunları çözmeye çalışıyoruz ve doğru şekilde ilerliyoruz. Bu da bazen bazı transferler için neden beklemek zorunda olduğumuzu ve neden bazı oyuncuları sattığımızı açıklıyor. En önemli olan konu ise takımı tamamlamak için çok çalışacağımız birkaç güne hala sahip olmamız. Takım tamamlandığında dedikodular da azalacaktır. Biz de 1 Eylül’den en azından ocak ayına, umarım sezon sonuna kadar takıma odaklanabileceğiz. Eğer ki cumartesi günü taraftarlarımızın desteği ile oynayacağımız maçtan iyi bir sonuç alırsak herkes kendisini çok daha iyi hissedecektir çünkü bir futbol maçını ya da herhangi bir maçı kazanmadığınız takdirde hiç kimsenin mutlu olmaması gayet normaldir. Her maçı kazanmak, her antrenmanı iyi geçirmek için arzulu olmalıyız. Eğer birlikte sıkı çalışırsak, başarılı olacağız, kendimizi geliştireceğiz. Kalitemiz var, büyük bir kulübüz. Burada çalıştığım için çok gurur duyuyorum. Zor zamanlarda birlikte durmamız gerekiyor, başkanımızın da her zaman söylediği gibi 'Aile gibi olun, aile gibi çalışın' biz de bunu yapıyoruz."

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