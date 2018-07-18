Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, BeIN Sports'a açıklamalar yaptı.

Phillip Cocu yeni sezon hazırlıkları için "Takımla saha içinde ve dışında beraber çalışmak, geçen seneki maçları izlemekten daha iyidir. Onları izlemektense onlarla çalışmayı tercih ederim. Takım bütünlüğü anlamında bu çok önemli. Bu dönemler sezon için çok önemlidir." dedi.

Hollandalı çalıştırıcı "Her hocanın tarzı farklıdır. Biz biraz daha farklı çalışıyoruz. 2 haftadır çalışıyoruz. Bu 2 haftada oyun felsefemizi yerleştirmeye çalışıyoruz. Bizim neler isteediğimizi daha iyi anladıkları zaman takım da daha iyi seviyeye gelecektir" diyerek Aykut Kocaman ile kendisinin arasında antrenman konusunda farklılıklar olabileceğini ifade etti.

"PLANIMIZ 4-3-3"

Phillip Cocu, "Şu anki planımız 4-3-3 oynamak. Dizilişimiz bu yönde olacak. Sahaya doğru dağılabileceğimiz bir sistem olacağına inanıyorum. 10 numara ile mi yoksa tek 8 numara ile mi oynarız belli değil. Önemli olan oyun kurarken ne yapmaya çalıştığınızdır. Bu, benim futbolculukta da antrenörlükte de çok faydasını gördüğüm bir sistem" diyerek sözlerini noktaladı.

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