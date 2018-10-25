Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hollandalı teknik adam, her iki takımın inisiyatif aldığını ve açık bir oyun olduğunu söyledi.

Cocu, maçın ilk yarısında iyi bir iş çıkarttıklarını belirterek, "Organizasyon açısından iyi olduğumuzu düşünüyorum. Orta sahada rakipten birçok top kaptık. Devre arasından sonra erken bir gol gördük kalemizde. Takımımızın saha içinde gösterdiği davranışlar beni mutlu etti." diye konuştu.

Bu akşam planlarına sadık kaldıklarına dikkati çeken Cocu, "İkinci golümüz iyi bir organizasyonun ardından geldi. 3-2 de olabilirdi. 2-2'lik skor, böyle bir deplasman karşılaşmasında bizim için memnun edici." ifadelerini kullandı.

"BİR BUÇUK AYDA FİZİKSEL AÇIDAN GELİŞTİK"

Cocu, takımın kondisyonunda bir sorun olup olmadığına ilişkin soruya, "Herhangi bir fiziksel sorunumuz olduğuna inanmıyorum. Önümüze gelen verilere baktığımızda, sezon başından beri en iyi veriler olduğunu görüyoruz. Bu akşam normale göre saha biraz ağırdı. Maçın sonunda saha etkilemiş olabilir ancak son bir buçuk ayda fiziksel açıdan geliştik." cevabını verdi.

Sarı-lacivertli ekibin tekrar 3'lü defans ile oynamasına dair soru üzerine Cocu, "Bu akşam rakibimizin nasıl oynadığına baktığımızda kararın doğru olabileceğini düşündüm. Böyle bir deplasman maçında 4'lü defans ile oynamamızın bir risk olabileceğini düşündüm." şeklinde görüş belirtti.

Cocu, Fenerbahçe orta sahasının hata yaptığı iki anda defansın iyi bir iş çıkardığını gördüğünü belirterek, "Bazen alışık olduğunuz sistemle oynarsınız, bazen değişiklik yaparsınız. İki farklı dizilişte de performans gösterebilen bir takım olduğumuzu gördük." diye konuştu.

"BU HAKEMLE SAHADA 11 KİŞİ KALMAK BAŞARI"

Bulgar hakemin gösterdiği sarı kartlara ve yönetimine dair ise Cocu, "Buna dair bir şey söylemek istemiyorum. Yeterince dikkati çekti. Oyuncularımız ikinci yarıda sahada 11 kişi kalmayı başardılar. Bu hakemle bu çok zordu." yorumunu yaptı.

Cocu, Barış Alıcı'nın süre alamamasına ilişkin, ne zaman oynayacağının Barış'a bağlı olduğunu belirterek, "Takım içinde rekabet var. Barış'la ilgili herhangi bir endişem yok. Mücadele etmesi gerekiyor. Bunu antrenmanda yapacak. Tıpkı Oğuz gibi. Onların antrenmanlarda yaptıkları alacakları dakikaları etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Barış, Eljif Elmas, Oğuz Kağan Güçtekin gibi çok sayıda iyi çalışan genç oyuncuları olduğunu kaydeden Cocu, "Sadece kendileri için değil, Türk futbolu için de onların gelişimi önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cocu, Anderlecht'te oynayan eski öğrencisi Bakkali'nin kalitesini ortaya koyduğunu da aktararak, "Çoğu pozisyonda üretken olmasını engelledik. Yakın markaj altındayken bile ne kadar etkili olabileceğini gösterdi." diye konuştu.

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