Fenerbahçe, Tiago Çukur'u Beveren'e kiraladı
Fenerbahçe, Tiago Çukur'un Belçika Ligi ekiplerinden Beveren'e kiralandığını açıkladı
Fenerbahçe, genç oyuncusu Tiago Çukur'u bir sezon daha kiraladı. Genç oyuncu, Belçika ekiplerinden Beveren'e kiralandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon planlamasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncumuz Tiago Çukur, 2023/24 sezonu için Belçika'nın SK Beveren takımına kiralanmıştır. Genç futbolcumuza sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz sezonu FCV Dender'de geçiren forvet, 28 resmi maçta 5 gol 3 asist kaydetmişti.