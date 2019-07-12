Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertliler, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. Fenerbahçeli futbolcular, üçerli takımlar halinde çift kale maçla çalışmayı tamamlandı.

Takıma yeni katılan Hasan Ali Kaldırım, antrenmanın ilk bölümünde ekiple birlikte çalıştı, ikinci bölümde ise kendisi için hazırlanan özel programlar eşliğinde hazırlıklarını sürdürdü. Kaleci Altay Bayırdır ise salonda yaptığı çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertlilerde U19 Takımı da A takım ile koordineli çalışma gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.