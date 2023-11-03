Fenerbahçe Trabzonspor derbisi hangi gün ve saat kaçta? FB TS maçı eksikler ve cezalılar
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Haftaya en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde giren lider Fenerbahçe, sahasında; çıkış arayan rakibi Trabzonspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği zorlu karşılaşmanının günü, başlama saati ve iki takımın muhtemel 11'lerini bir araya getirdik...
Fenerbahçe Trabzonspor maçı için artık geri sayıma geçildi. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren zorlu mücadelede Fenerbahçe'de J.King, Serdar Aziz, Djiku, Becao ve Fred; Trabzonspor'da ise Orsic, Hüseyin Türkmen, Fernandez ve Trezeguet sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek. İşte, 4 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya dair detaylar...
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşması 4 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Rayyan Baniya, Batista Mendy, Eren Elmalı, Stefano Denswil, Mehmet Can Aydın, Berat Özdemir, Edin Visca, Trezeguet, Abdülkadir Ömür, Paul Onuachu