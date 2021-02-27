Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra üç gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı ifade edildi. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Kulüp başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki'nin de antrenmanı takip ettiği aktarıldı.