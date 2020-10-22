Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçe
ABONE OL

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmana futbolcuların, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Diego Perotti'nin kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı, Ferdi Kadıoğlu'nun ise tedbir amaçlı çalışmalarına salonda devam ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş'ın da antrenmanın bir bölümünü takip ettiği ifade edildi.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Avrupa futbolunu sarsan haber: Avrupa Premier Ligi için girişimler hızlandı! - Haberler
FUTBOLAvrupa futbolunu sarsan haber!
Beşiktaş'ta Ljajic için seferberlik | Beşiktaş Haberleri
FUTBOLLjajic için seferberlik
Fenerbahçe Futbol Takımı'nı taşıyan otobüsün yeni tasarımlı hali tanıtıldı - Haberler
FUTBOLYeni otobüsün tanıtımı yapıldı
Villarreal Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivas UEFA Avrupa Ligi maçı 2020
FUTBOL11 yıl sonra yeniden! Haydi Yiğido...
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
FUTBOLİlkay attı, City kazandı!
Werder Bremen takım halinde karantinada!
FUTBOLW. Bremen takım halinde karantinada!
Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
FUTBOLOmar takımla çalıştı
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
FUTBOLTrabzon, Kadıköy'de galibiyet arıyor!
Stancu, Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de 50. gol peşinde
FUTBOLStancu, 50. gol peşinde
Gaziantep FK beraberlik serisinden galibiyet serisine geçmek istiyor
FUTBOLGaziantep galibiyet serisi istiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X