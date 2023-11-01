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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, 4 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:11 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:12
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        Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

        Pas organizasyonlarının yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği idmanla Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

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