Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, 4 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti

Anadolu Ajansı Giriş: 01.11.2023 - 15:11 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:12 facebook

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