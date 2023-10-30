Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne zaman satışa çıkacak? - Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne zaman satışa çıkacak? - Fenerbahçe Haberleri

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Süper Lig'de gözler şimdiden 11. haftaya çevrilmiş durumda. Haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesinde Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da 3 puan hedefinde olduğu Fenerbahçe Trabzonspor maçının günü, saati, muhtemel 11'leri ve biletlerine dair ayrıntıları derledik...