TFF duyurdu: Maç saati değişti! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Kritik mücadele için geri sayım sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Erkek Basketbol Takımı final mücadelesi sebebiyle Trendyol Fenerbahçe-Trabzonspor ve Gaziantep FK-Kocaelispor maçlarının başlama saatinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yapılan son dakika açıklaması, "Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını beraberinde getirdi. İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçının başlama saati...
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Milli arada İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile anlaşan Fenerbahçe, Benfica maçının ardından José Mourinho ile yolları ayırmıştı. Üst sıraları etkileyecek olan mücadelede gözler yeni transferlerde olacak. Peki, Maç saati değişti! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
MAÇ SAATİ DEĞİŞTİ!
Süper Ligde yarın oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının başlama saati, A Milli Basketbol Takımının EuroBasket 2025'teki final maçı dolayısıyla saat 19.00a alındı
FENERBAHÇE- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 14 Eylül Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.
FENERBAHÇE- TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
5 EKSİK
Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir kadroda yer almayacak.
Bu isimlerin yanı sıra Nelson Semedo'nun durumuna maç saatinde bakılacak.
Yeni transferler sahne alacak
Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında yeni transferler görücüye çıkacak.
Takıma son katılan transferler Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson teknik heyetin görev vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla ilk maçlarına çıkacak.
REKABETTE FENERBAHÇE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR
İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 67 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 30, Trabzonspor'un 13 galibiyeti bulunurken, taraflar 24 karşılaşmada eşitliği bozamadı.
Bu müsabakalarda Fenerbahçe 100, Trabzonspor ise 67 gol attı.