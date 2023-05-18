Fenerbahçe Trabzonspor maçı için beklenen tarih geldi çattı. Süper Lig'de günün sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesine dair bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...