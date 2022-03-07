Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlerken kalbine yenik düştü 0:00 / 0:00

DHA

İzmit Alikahya Fatih Mahallesi'ndeki evinde Fenerbahçe- Trabzonspor maçını izleyen sarı lacivertli takımın taraftarı Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart göstermesine sinirlendi.

AKCİĞER KANSERİNİ YENMİŞTİ, KALBİNE YENİLDİ

Bir anda fenalaşan Ahmet Özdemir, yere yığıldı. Birlikte maç izlediği ailesi tarafından hastaneye götürülen gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi. DHA'nın haberine göre; talihsiz genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özdemir'in daha önce akciğer kanserini yendiği öğrenildi.