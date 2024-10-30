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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 13:46 Güncelleme: 30.10.2024 - 13:46
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        F.Bahçe'de Trabzonspor mesaisi sürüyor!
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

        Salonda yapılan core hareketleriyle başlayan idman sahada devam etti. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışması yaptı.

        Antrenman, hücum ve savunma varyasyonlarının ardından dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

        Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edece

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