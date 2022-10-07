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Temsilcilerimizin UEFA gelirleri açıklandı! Zirvede...

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımların UEFA organizasyonlarından elde ettikleri gelirler de belli oldu!

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  • Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'in UEFA gelirleri açıklandı! Zirvede...

    UEFA Avrupa Ligi'nde grubunda 3. haftayı 7 puanla zirvede tamamlayan Fenerbahçe, kazanacağı para ödülünü 10 milyon Euronun üzerine taşıdı.
  • Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'in UEFA gelirleri açıklandı! Zirvede...

    Sarı-lacivertliler, lige katılım bedeli olarak 3,63 milyon Euro elde ederken, gruptaki 2 galibiyet ve 1 beraberliğin karşılığında 1,47 milyon Euroluk geliri hanesine yazdırdı.
  • Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'in UEFA gelirleri açıklandı! Zirvede...

    Katsayı klasmanında 11. sırada yer alan Fenerbahçe, bu performansıyla 2 milyon 904 bin Euroluk gelir elde etti.

     
  • Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'in UEFA gelirleri açıklandı! Zirvede...

    Sarı-lacivertliler ayrıca kasasına market kaleminden de takribi 2,5 milyon Euro koyacak.
  • Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'in UEFA gelirleri açıklandı! Zirvede...

    Tüm kalemler toplandığında Fenerbahçe'nin an itibarıyla kazancı, 10,5 milyon Euroya ulaşmış durumda.
  • Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'in UEFA gelirleri açıklandı! Zirvede...

    TRABZONSPOR'UN GELİRİ 13 MİLYON EURO

    Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda ettiği için UEFA'nın 5 milyon Euroluk dayanışma ödülünü almaya hak kazandı.

     
  • Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'in UEFA gelirleri açıklandı! Zirvede...

    Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, burada da 3,63 milyon Euroluk katılım bedelini cebine koydu.
  • Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'in UEFA gelirleri açıklandı! Zirvede...

    Grupta tek galibiyeti bulunan Trabzonspor'un performans geliri 630 bin Euroda kaldı.

     
  • Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'in UEFA gelirleri açıklandı! Zirvede...

    Katsayı klasmanında 23. sıradaki konumuyla 1,32 milyon Euro elde eden bordo-mavililer, market kaleminden de tıpkı Fenerbahçe gibi yaklaşık 2,5 milyon Euro ödül alacak.
  • Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'in UEFA gelirleri açıklandı! Zirvede...

    BAŞAKŞEHİR 4,9 MİLYON EURO, SİVASSPOR 4,1 MİLYON EURO KAZANDI

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, lige katılımından dolayı 2,94 milyon Euro, performansıyla 1 milyon 166 bin Euro ve katsayı sıralamasındaki yeriyle (15) 810 bin Euro kazandı.
  • Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'in UEFA gelirleri açıklandı! Zirvede...

    Aynı ligde mücadele eden Sivasspor ise katılım bedeli olarak 2,94 milyon Euro, gruptaki performansıyla 666 bin Euro ve katsayı klasmanındaki yeriyle (21) 534 bin Euroluk ödülün sahibi oldu.

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