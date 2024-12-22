Fenerbahçe transfere odaklandı
Fenerbahçe, ara transfer dönemine odaklandı. Kulüp yönetimi, takımı güçlendirmek için temaslarda bulunuyor
Fenerbahçe'de dikkatler ara transfer dönemine çevrildi. Yönetim, Ocak ayında kadroyu güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı lacivertliler stoper, orta saha ve 10 numara bölgesine takviye yapmayı düşünüyor.
Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde’nin sakatlıklarının ardından en az 2 stoperin takıma katılması bekleniyor. Sol bekte de forma giyebilen savunma oyuncularında listeyi daraltan yönetim, resmi girişimleri hızlandıracak.
Orta saha transferinde Cristian Medina için Boca Juniors ile temaslar sürüyor.
Bonservis için hazırlanan ödeme planında sorun çıkmaması halinde Arjantinli oyuncunun Fenerbahçe’de forma giymesinin önünde engel bulunmadığı öğrenildi.
Son olarak gündeme gelen isimse Anderson Talisca oldu. Al-Nassr’da forma giyen yıldız oyuncunun transferinde sona gelindi.
Yönetim, maliyeti düşürmek için kiralık formülünü uygulamak istiyor. Sarı lacivertlilerin kısa süre içerisinde Brezilyalı futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varması bekleniyor.