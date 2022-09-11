6 isimden bonservis geliri elde eden Fenerbahçe, bir oyuncusundan ise kiralama yoluyla para kazandı.

Fenerbahçe ayrıca, yüksek gelir elde ettiği satışlara bir yenisini daha bu dönemde ekledi.

Sarı-lacivertliler, en büyük bonservis gelirini 18 Milyon euro ile Kim Min-jae’den kazandı.

Transfer döneminde önemli isimlere sarı lacivertli formayı giydiren Fenerbahçe'nin kasasından ise yaklaşık 25 Milyon euro bonservis ve kiralama bedeli çıktı.

Sarı-lacivertliler, 6 futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katarken 2 futbolcu için kiralama yoluna gidildi.

Fenerbahçe, geçen sezon satın alma opsiyonuyla kiraladığı Diego Rossi’yi ise 5.5 Milyon euroluk bir bedelle transfer etti.