İHA

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe, Sivasspor’u konuk etti. 3 Mayıs'ta Sivas'ta oynanan ve golsüz tamamlanan eşleşmenin ikinci maçında Kanarya, rakibini 3-0 mağlup ederek final biletini almayı başardı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 47. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 58. dakikada Michy Batshuayi, 85. dakikada Joshua King kaydetti.

Kupada son olarak 2018 yılında final oynayan sarı-lacivertliler, Akhisarspor’a 3-2 yenilerek ikinci olmuştu. Bu tarihten sonra bir kez yarı final, bir kez de çeyrek finalde kupaya veda eden Fenerbahçe, 5 sezon sonra Türkiye Kupası’nda final heyecanı yaşayacak.

Bu yıl 61. sezonu düzenlenen kupada sarı-lacivertliler 17 kez final oynarken, yalnızca 6 kez kupa sevinci yaşadı.

Fenerbahçe’nin finaldeki rakibi yarın akşam oynanacak MKE Ankaragücü - Başakşehir mücadelesi sonrası belli olacak.