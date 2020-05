Fenerbahçe tutkunu aile, sarı lacivert sevdasını apartmanın duvarlarına işledi - KÜTAHYA

AA

Tavşanlı ilçesinin Ayvalı köyünde yaşayan inşaat ustası Ali Uslu ve eşi Cemile ile oğulları Kudret ve Burak Uslu, Fenerbahçe'ye olan sevdalarını yaptıkları yeni evlerinin dış cephesine taşıdı.Köyün her yerinden görünen sarı lacivert boyalı ev, futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Fenerbahçe sevdasını evlerine yansıtan aile, takımlarını sahasında izlemeyi istiyor.- "Yensek de yenilsek de arkasındayız"İnşaat ustası baba Ali Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin ailesi için adeta aşka dönüştüğünü, Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman'lı Fenerbahçe kadrosundan beri sarı lacivertli renklere gönül verdiğini anlattı.Ailedeki tüm fertlerin Fenerbahçe taraftarı olduğunu kaydeden eden Uslu, şöyle konuştu:"Bu apartmanı yaptırınca, ailece 'İstanbul'da takımımızın yanına ulaşamıyorsak, takım bizim köye gelsin' dedik. Binamızı sarı laciverte boyayıp, takım armasını da işleterek, sevdamızı dile getirdik. Ailemizde başka takım tutan yok. Bu yüzden bütün maçlar bizim için ailece yaşanan bir coşku oluyor. Doğuştan Fenerbahçeliyiz ama Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda hiç maç izleme imkanımız olmadı. Yöneticilerimizden bir sefere mahsus bize bu imkanı sağlamalarını istiyoruz. O heyecanı yaşamak istiyorum. Omuz omuza çıktığımız bu yolda Fenerbahçemizin yensek de yenilsek de arkasındayız."Uslu, evin çatısını da sarı lacivert kiremitlerle kaplamayı düşündüklerini sözlerine ekledi.Oğul Kudret Uslu da Fenerbahçe'nin tutkulu bir taraftarı olduğunu dile getirerek, takımın maçlarını sürekli televizyondan ya da radyodan takip ettiğini söyledi.İnternetten Fenerbahçe'nin videolarını izlerken bile tüylerinin diken diken olduğunu belirten Uslu, "Tek isteğim Kadıköy'de maç izlemek. Efsane takım kaptanımız Alex'in gölgeli resmini odama yaptıracağım. Her zaman Fenerbahçe'nin yanındayız. Yensek de yenilsek de Fenerbahçe bizim için her zaman en ön sırada." diye konuştu.Kardeşi Burak Uslu da evlerinin sarı lacivert boyanmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.