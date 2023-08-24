Fenerbahçe - Twente maçı CANLI YAYIN
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya geliyor. Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımını konuk ediyor.
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Andrew Madley
SAAT: 20.00
YAYIN: S Sport Plus
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Kent, Tadic, Batshuayi
Twente: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Pröpper, Sadilek, Vlap, Klojo, Rots, Stejin, Regeer, UgaldeMAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor.
Avrupa'da oynadığı maçlarda rakip filelere 15 gol bırakan sarı-lacivertliler, kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Fenerbahçe, ligde ise 2 maçta 4 gol atarken, 1 gol yedi.
259. AVRUPA MAÇI
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 258 müsabakada 99 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 341 kez havalandırırken, kalesinde ise 368 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
KADRO
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu oyuncular yer alıyor:
Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.