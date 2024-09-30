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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Twente maçı hazırlıklarına başladı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Twente maçı hazırlıklarına başladı

        Fenerbahçe, 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 18:56 Güncelleme: 30.09.2024 - 18:56
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        Fenerbahçe'de Twente mesaisi başladı!
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        3 Ekim Perşembe günü deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçının hazırlıklarına başladı.

        Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, dayanıklılık koşularının ardından yaptıkları dar alanda çift kale maçlarla idmanı tamamladı.

        Antalyaspor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11’inde görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

        Sarı-lacivertliler, Twente maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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