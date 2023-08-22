Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel ilk 11 'de kimler var?

Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel ilk 11 'de kimler var?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi NK Maribor'u turnuvanın dışına iten Fenerbahçe, şimdi de play-off turu ilk maçında Hollanda ekiplerinden Twente ile mücadele edecek. Tribünlerde ve ekran karşısında maçı izleyecek olan futbolseverler için Fenerbahçe Twente maçının günü, saati ve temsilcimizin muhtemel 11'ine dair bilgileri derledik...