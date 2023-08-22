Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel ilk 11 'de kimler var?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda NK Maribor'a karşı zafere ulaşan sarı-lacivertli ekibimiz, bu kez UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda ekiplerinden Twente ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Twente maçı ne zaman, saat kaçta, ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar...
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi NK Maribor'u turnuvanın dışına iten Fenerbahçe, şimdi de play-off turu ilk maçında Hollanda ekiplerinden Twente ile mücadele edecek. Tribünlerde ve ekran karşısında maçı izleyecek olan futbolseverler için Fenerbahçe Twente maçının günü, saati ve temsilcimizin muhtemel 11'ine dair bilgileri derledik...
FENERBAHÇE TWENTE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Sarı-lacivertliler, 24 Ağustos Perşembe akşamı Kadıköy'de Twente'yi konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE TWENTE MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadelenin yayıncısı henüz netlik kazanmadı. Maçın yayınlanacağı kanal belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.