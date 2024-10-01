Fenerbahçe, Twente maçının hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Ligi 2’nci hafta maçında Hollanda temsilcisi Twente ile 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, Twente maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.