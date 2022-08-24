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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Avusturya'nın Austria Wien ekibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, Avusturya'nın Austria Wien ekibiyle UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.

Eşleşmenin ilk müsabakasını deplasmanda 2-0 kazanan sarı-lacivertli ekibe gruplara kalmak için her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette yetecek.

Konuk ekibin 2 farklı kazanması durumunda uzatmalara gidecek müsabakada, Austria Wien'e 3 ve daha farklı galibiyetler turu getirecek.

246. MÜCADELE

Fenerbahçe, Austria Wien maçıyla Avrupa kupalarında 246. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 245 müsabakada 89 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 308 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 357 gol gördü.

KUPA 2'DE 128. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde ise 128. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 127 müsabakada 54 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 173 gol gönderirken, kalesinde 161 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 73 maça çıktı. Bu müsabakalarda 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 101 gol atarken, 70 gol yedi.

KING'İN KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Joshua King'in, Austria Wien karşısında kadroya dönmesi bekleniyor.

Deplasmanda oynanan müsabakada kas yorgunluğu sorunu yaşayan ve ligde Adana Demirspor karşısında riske edilmeyen 30 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda kadroda yer alacak.

ARDA KADRODA OLACAK

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Austria Wien karşısında görev yapabilecek.

Ligde oynana Adana Demirspor müsabakasında ailevi sebeplerle kadroda yer alamayan Arda, Austria Wien maçında yeniden formasına kavuşacak.

UEFA KADROSU

Teknik direktör Jorge Jesus'un belirlediği 23 kişilik kadroda, şu futbolcular bulunuyor:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Enner Valencia ve Serdar Dursun.

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