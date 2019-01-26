Fenerbahçe, Ümraniyespor'a yine yenilerek Türkiye Kupası'ndan elendi

İslam Slimani

Spor Toto Süper Lig'de 15. sırada bulunan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Fenerbahçe 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Ümraniyespor'a yine aynı skorla mağlup olarak elendi.

Ümraniyespor'a galibiyeti ve turu getiren gol, 89. dakikada Leandrinho'dan geldi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor bu skorla çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe'de 68. dakikada Martin Skrtel kırmızı kart gördü.

Sarı Lacivertliler bu nedenle Kadıköy'deki maçın son 22 dakikasını ve uzatma dakikalarını 10 kişi tamamladı.

Fenerbahçe 6 yıl sonra Türkiye Kupası'nda bir alt ligden bir takıma elendi.

Sarı Lacivertiler 2013 yılında Fethiyespor'a elendiğinde takımın başında yine Ersun Yanal vardı.