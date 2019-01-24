Fenerbahçe Ümraniyespor maçı için heyecan başladı. Ligde kötü gidişatına bir türlü dur diyemeyen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda taraftarın yüzünü güldürmek için sahaya çıkacak. Fenerbahçe Ümraniyespor maç saati ve canlı yayınlanacak kanal haberimizde.
FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe Ümraniyespor maçı A2 kanalında canlı yayınlanacak.
Maçın hakemleri: Orta Hakem S. Tokat, Yardımcı Hakemler M. Hanoğlu - Y. Bozdoğan, 4. Hakem A. Şansalan
FENERBAHÇE, ÜMRANİYESPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Üç grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas idmanının ardından antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçeli futbolcular, antrenman sonrasında tesislerde kampa girdi.
PFDK'DAN ELJİF VE DİAGNE KARARI
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli Eljif Elmas'a 2 maç, Kasımpaşalı Diagne'ye 4 maç ceza verdi
TFF'nin yaptığı açıklama şöyle:
"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ELJIF ELMAS'ın, 17.01.2019 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu DIAGNE MBAYE'nin, 17.01.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna tükürmesinden dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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