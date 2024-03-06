Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise deplasmanında avantajı elde etmek istiyor - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise deplasmanında avantajı elde etmek istiyor

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı Lacivertliler, deplasmanda istediği sonucu elde ederek avantajı yakalamak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 09:53 Güncelleme: 06.03.2024 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe, Belçika'da avantaj peşinde!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        RSC Anderlecht Stadı'nda (Lotto Park) oynanacak müsabaka TSİ 23.00'de başlayacak.

        Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yöneteceği karşılaşmada Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna katılmaya hak kazanan sarı-lacivertliler, ilk maçında avantajlı bir skor arayacak.

        Müsabakanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

        FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

        Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 2 oyuncusunu sakatlık nedeniyle oynatamayacak.

        REKLAM

        Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ile Joshua King, Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek.

        Bu isimlerin yanı sıra İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

        UEFA KADROSU

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

        Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Yönetimin önceliği Bankalar Birliği!
        Yönetimin önceliği Bankalar Birliği!
        TCMB'den ilave sıkılaşma adımları
        TCMB'den ilave sıkılaşma adımları
        En mutlu günde, TEM'de 5 kişilik aile yok olmuştu! Flaş gelişme!
        En mutlu günde, TEM'de 5 kişilik aile yok olmuştu! Flaş gelişme!
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        Almanya'da bir kişi 217 kez Covid aşısı oldu
        Almanya'da bir kişi 217 kez Covid aşısı oldu
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        Münih çeyrek finali Kane ile aldı!
        Münih çeyrek finali Kane ile aldı!
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Sağanak ve lodos etkili oluyor! Bu iller dikkat
        Sağanak ve lodos etkili oluyor! Bu iller dikkat
        O artık A Milli!
        O artık A Milli!
        Mayısa kadar El Nino
        Mayısa kadar El Nino
        Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Abluka kırılmalı
        Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Abluka kırılmalı
        Dünyanın en pahalısı!
        Dünyanın en pahalısı!
        ABD'de "Süper Salı" yarışı
        ABD'de "Süper Salı" yarışı