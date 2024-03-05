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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

        Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 15:14 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:20
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        Fenerbahçe'de UEFA Konferans Ligi mesaisi sürüyor. Sarı-lacivertliler, perşembe akşamı Union Saint-Gilloise ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarının İstanbul etabını bitirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayıp, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

        Maç hazırlığının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, yarın Belçika’ya gidecek.

        Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, yarın TSİ 20.00’de maçın oynanacağı RSC Anderlecht Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

        Sarı-lacivertliler maçın son antrenmanını da TSİ 20.30'da müsabakanın oynanacağı stadyumda yapacak ve idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilecek.

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