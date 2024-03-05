Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

Fenerbahçe'de UEFA Konferans Ligi mesaisi sürüyor. Sarı-lacivertliler, perşembe akşamı Union Saint-Gilloise ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarının İstanbul etabını bitirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayıp, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.