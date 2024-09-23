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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, hangi kanalda?

        Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Belçika temsilcisi Royale Union Saint-Gilloise'ı ağırlıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadelenin biletleri satışa sunuldu. Hatırlanacağı gibi sarı lacivertliler Union Saint-Gilloise ile geçtiğimiz sene Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final karşılaşmasında karşı karşıya gelmişti. Temsilcimiz ilk maçı 3-0 kazanırken, rövanş müsabakasında ise 1-0 mağlup olarak rakibini elemeyi başarmıştı. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı günler kala, Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? sorularının yanıtını futbolseverler için haberimizde derledik. İşte Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçının tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 23:46 Güncelleme: 24.09.2024 - 00:11
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        36 takımın katılımı ile gerçekleşecek UEFA Avrupa Ligi bu sezon yeni formatıyla futbolseverlerle buluşacak. Fenerbahçe, Avrupa Ligi ilk maçında Union Saint Gilloise karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Avrupa Ligi'nde toplamda 8 maça çıkacak sarı lacivertliler, 4 maçı evinde diğer 4 karşılaşmayı ise deplasmanda oynayacak. Peki, Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        FENERBAHÇE - UNİON SG MAÇI NE ZAMAN?

        UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak.

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        FENERBAHÇE - UNİON SG MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE - UNİON SG MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

        KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 1.500,00 TL

        FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK 2.000,00 TL

        FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK 2.200,00 TL

        FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK 2.400,00 TL

        FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK 2.600,00 TL

        FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK 2.900,00 TL

        FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK 4.000,00 TL

        FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK 4.700,00 TL

        FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK 6.700,00 TL

        FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK 7.700,00 TL

        VİP (MARATON ALT-FENERIUM ALT AVİS E BLOK) 20.000,00 TL

        5

        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

        1. HAFTA

        26 EYLÜL PERŞEMBE

        19.45 FENERBAHÇE - UNION SAINT-GILLOISE

        2. HAFTA

        3 EKİM PERŞEMBE

        22.00 TWENTE - FENERBAHÇE

        3. HAFTA

        24 EKİM PERŞEMBE

        22.00 FENERBAHÇE - MANCHESTER UNITED

        4. HAFTA

        7 KASIM PERŞEMBE

        23.00 AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE

        6

        5. HAFTA

        28 KASIM PERŞEMBE

        23.00 SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE

        6. HAFTA

        11 ARALIK ÇARŞAMBA

        18.30 FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO

        7. HAFTA

        23 OCAK PERŞEMBE

        20.45 FENERBAHÇE - LYON

        8. HAFTA

        30 OCAK PERŞEMBE

        23.00 MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE

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