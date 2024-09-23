Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, hangi kanalda?
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Belçika temsilcisi Royale Union Saint-Gilloise'ı ağırlıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadelenin biletleri satışa sunuldu. Hatırlanacağı gibi sarı lacivertliler Union Saint-Gilloise ile geçtiğimiz sene Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final karşılaşmasında karşı karşıya gelmişti. Temsilcimiz ilk maçı 3-0 kazanırken, rövanş müsabakasında ise 1-0 mağlup olarak rakibini elemeyi başarmıştı. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı günler kala, Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? sorularının yanıtını futbolseverler için haberimizde derledik. İşte Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçının tarihi...
36 takımın katılımı ile gerçekleşecek UEFA Avrupa Ligi bu sezon yeni formatıyla futbolseverlerle buluşacak. Fenerbahçe, Avrupa Ligi ilk maçında Union Saint Gilloise karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Avrupa Ligi'nde toplamda 8 maça çıkacak sarı lacivertliler, 4 maçı evinde diğer 4 karşılaşmayı ise deplasmanda oynayacak. Peki, Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE - UNİON SG MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak.
FENERBAHÇE - UNİON SG MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - UNİON SG MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?
KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 1.500,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK 2.000,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK 2.200,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK 2.400,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK 2.600,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK 2.900,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK 4.000,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK 4.700,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK 6.700,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK 7.700,00 TL
VİP (MARATON ALT-FENERIUM ALT AVİS E BLOK) 20.000,00 TL
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
1. HAFTA
26 EYLÜL PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - UNION SAINT-GILLOISE
2. HAFTA
3 EKİM PERŞEMBE
22.00 TWENTE - FENERBAHÇE
3. HAFTA
24 EKİM PERŞEMBE
22.00 FENERBAHÇE - MANCHESTER UNITED
4. HAFTA
7 KASIM PERŞEMBE
23.00 AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE
5. HAFTA
28 KASIM PERŞEMBE
23.00 SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE
6. HAFTA
11 ARALIK ÇARŞAMBA
18.30 FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO
7. HAFTA
23 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - LYON
8. HAFTA
30 OCAK PERŞEMBE
23.00 MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE