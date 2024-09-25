Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında evinde ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Yaşanan bu hezimetin ardından Kanarya, UEFA Avrupa Ligi maçına odaklandı. Fenerbahçe, lig aşamasındaki ilk maçında Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Geri sayım sürerken Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları…
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille karşısında kaybeden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam ediyor. Fenerbahçe, lig aşamasındaki ilk maçında Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile mücadele edecek. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Union SG karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler heyecan dolu karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…
FENERBAHÇE - UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı, 26 Eylül 2024 Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak.
FENERBAHÇE - UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;
26 Eylül | Fenerbahçe-Union Saint-Gillois
3 Ekim | Twente-Fenerbahçe
24 Ekim | Fenerbahçe-Manchester United
7 Kasım | AZ Alkmaar-Fenerbahçe
28 Kasım | Slavia Prag-Fenerbahçe
11 Aralık | Fenerbahçe-Athletic Bilbao
23 Ocak | Fenerbahçe-Lyon
30 Ocak | Midtyjalland-Fenerbahçe
SARI-LACİVERTLİLERDE HEDEF İLK 8
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi’nde format değişikliğine gidildi.
Fenerbahçe, yeni format gereği dördü içeride dördü deplasmanda olmak üzere 8 takımla karşılaşacak.
Sarı lacivertliler, 8 maçın ardından puan sıralamasında 36 takım arasından ilk 8’e girmesi durumunda doğrudan play-off turuna yükselecek.
9. ve 24. sıra aralığı ise Son 16’ya kalmak için play-off oynayacak. Lig tablosunda 25. sıranın altındaki takımlar ise Avrupa Ligi’nden elenecek.