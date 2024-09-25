Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille karşısında kaybeden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam ediyor. Fenerbahçe, lig aşamasındaki ilk maçında Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile mücadele edecek. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Union SG karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler heyecan dolu karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…